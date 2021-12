La maggioranza si ribella: nessun parere sulla manovra. Schiaffo a Draghi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Governo aveva lasciato ai parlamentari solo tre ore per discutere il suo maxiemendamento. Da qui la clamorosa protesta della maggioranza Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Governo aveva lasciato ai parlamentari solo tre ore per discutere il suo maxiemendamento. Da qui la clamorosa protesta dellaSegui su affaritaliani.it

Advertising

musicma38255522 : @GiulioMarini2 @barbarab1974 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute In questo caso il non vaccinato non entra, il cane può… - mummy53690440 : La maggioranza si ribella: nessun parere sulla manovraChe schiaffo per Draghi, anche in prospettiva Quirinale! - AlexEsse6 : @EmmaKump Purtroppo basta una maggioranza per coinvolgere tutti. Chi si ribella viene infatti discriminato e deriso. - nmirotti : @giuseppinaciott Purtroppo pare che la maggioranza della popolazione sia d'accordo con queste assurde norme vessato… - rosaroccaforte : RT @Mirto11GC: @valy_s Alla fine finché la maggioranza non si ribella questi alzeranno sempre la posta. Avere un popolo di pecore al quale… -