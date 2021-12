La ludopatia in “Uno | due | tre | quattro e ventisei… che zoza  ‘e strazione!”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La Ribalta di Ravello torna domani sera alle ore 18,30 in scena al Teatro di Villa Rufolo con una commedia brillante ispirata a “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, diretta dal regista Alfonso Mansi Di Olga Chieffi Per il Gruppo Teatrale La Ribalta è ora di risentire la parola “Sipario!”. Saranno, infatti, i riflettori del Teatro di Villa Rufolo ad accendersi sulla 45(+1)esima stagione del gruppo teatrale più longevo della Costiera Amalfitana. L’appuntamento è per domani sera alle ore 18.30, per la prima di “Uno, due, tre,che zoza ‘e”, una commedia brillante liberamente tratta da “Non Ti pago” di Eduardo De Filippo. “Per il tanto atteso ritorno dal vivo – spiega il regista Alfonso Mansi – ci siamo ispirati alla prima opera rappresentata dal Gruppo nel lontano 1976. Lo abbiamo fatto per segnare un ...