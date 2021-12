La lettera critica sulla Carrara raccoglie nuove adesioni: raddoppiate in una settimana (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bergamo. Sono 108 le persone che, al momento, hanno deciso di sottoscrivere la lettera che nei giorni scorsi un gruppo di cittadini ha deciso di inviare al Comune di Bergamo per chiedere una gestione diversa dell’Accademia Carrara. Un numero più che raddoppiato nel giro di una settimana, con cittadini esperti d’arte che hanno avanzato dubbi e critiche sull’opportunità di continue ristrutturazioni e sulla logica di scelta delle esposizioni. Opinioni condivise anche dalla sezione bergamasca di Italia Nostra che aveva sottolineato come “il principio ispiratore del nuovo riallestimento sembra riportarci a una visione assai più commerciale e spettacolare; si torna a parlare di un percorso di soli capolavori e di spazi per allestire ‘grandi mostre’, di ‘prestiti’ di numerose opere a museo lontani a pinacoteca aperta al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bergamo. Sono 108 le persone che, al momento, hanno deciso di sottoscrivere lache nei giorni scorsi un gruppo di cittadini ha deciso di inviare al Comune di Bergamo per chiedere una gestione diversa dell’Accademia. Un numero più che raddoppiato nel giro di una, con cittadini esperti d’arte che hanno avanzato dubbi e critiche sull’opportunità di continue ristrutturazioni elogica di scelta delle esposizioni. Opinioni condivise anche dalla sezione bergamasca di Italia Nostra che aveva sottolineato come “il principio ispiratore del nuovo riallestimento sembra riportarci a una visione assai più commerciale e spettacolare; si torna a parlare di un percorso di soli capolavori e di spazi per allestire ‘grandi mostre’, di ‘prestiti’ di numerose opere a museo lontani a pinacoteca aperta al ...

