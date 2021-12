La Lazio studia il colpo da novanta: il giocatore del PSG è ad un passo! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maurizio Sarri ha chiesto qualche acquisto sul mercato e la società sta cercando di accontentarlo cercando di cogliere delle opportunità a basso costo e una di queste è l’esterno sinistro francese Kurzawa. Kurzawa PSG Lazio Il difensore francese in forza al PSG non trova spazio nella squadra parigina e ha chiesto da poco la cessione venendo prontamente accontentato dal club. Il francese percepisce attualmente uno stipendio molto alto da quasi 4 milioni ma il PSG sarebbe disposto anche a pagare in parte il contratto pur di lasciarlo partire, si tratta quindi di un occasione molto ghiotta per la società biancoceleste ed è pronta ad accoglierla. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maurizio Sarri ha chiesto qualche acquisto sul mercato e la società sta cercando di accontentarlo cercando di cogliere delle opportunità a basso costo e una di queste è l’esterno sinistro francese Kurzawa. Kurzawa PSGIl difensore francese in forza al PSG non trova spazio nella squadra parigina e ha chiesto da poco la cessione venendo prontamente accontentato dal club. Il francese percepisce attualmente uno stipendio molto alto da quasi 4 milioni ma il PSG sarebbe disposto anche a pagare in parte il contratto pur di lasciarlo partire, si tratta quindi di un occasione molto ghiotta per la società biancoceleste ed è pronta ad accoglierla. Daniele Scrazzolo

