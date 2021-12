La Juventus ne sacrifica cinque | tesoretto per Milinkovic-Savic

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lapianifica un grande colpo per l’estate 2022: pronte bencessioni per l’arrivo diAl ritorno in campo dopo la sosta, laaffronterà il Napoli in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sacrifica

La Repubblica

La Juventus pianifica un grande colpo per l'estate 2022: pronte ben cinque cessioni per l'arrivo di Milinkovic-Savic.Dejan Kulusevski potrebbe essere il sacrificato di lusso, per finanziare il mercato di gennaio. L'esterno svedese non è incedibile per la Juventus, ma ad una ...