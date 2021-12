La Juve pensa alla rivoluzione d' estate | il sogno è sempre Vlahovic

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il mercato di riparazione in casantus non prevede regali a effetto sotto l'albero di Natale. Un po' per il piano pluriennale che non concede spazio a stravolgimenti intermedi e un po' per le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve pensa

Tutto Napoli

Il tecnico infatti non ha un centrale difensivo mancino sul quale poter fare affidamento: inevitabile guardare oggi al dopo Chiellini, ecco perché laresta vigile sulla posizione di Romagnoli, ...I: 'Otto km di corsa' L'ultima cosa che fa oprima di andare a dormire? G. 'Domattina mi devo ... 'Tifare per la'. I. 'Non ho vizi, mai avuti. Chi ha vizi non è un uomo libero'. Il suo ...L'idea di base è abbassare l'età media e rendere il progetto sostenibile. In partenza Alex Sandro, potrebbe finire nel mirino Romagnoli. Rabiot in lista di partenza ...1 di 2. Ultime news. Nuova pazza idea di mercato per la Juve. Si attendono dunque sviluppi sulle varie situazioni calde in uscita: da Ramsey ad Arthur, senza escludere anche altri possibili partenti.