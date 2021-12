La fiction e i dubbi sul fingere che la pandemia non ci sia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cosa ricorderemo del 2021 tra vent’anni? La pandemia o altro? Ed è importante saperlo se il tuo lavoro è intrattenerci al presente? Forse sì: raccontare storie per chi ha voglia di ascoltarle qui e ora spesso convive con l’ambizione d’essere letti, visti, ascoltati tra due anni o due secoli. Non è detto che la pandemia abbia in futuro il peso che sembra impossibile non darle al presente: da Tangentopoli al MeToo, le nostre trame al presente sono spesso imperniate su temi che sembrano imprescindibili per un po’, e poi – come tutto – passano. Una cosa hanno in comune tutte le storie raccontate in questo anno e mezzo: gli autori si sono posti il problema. Mascherine o non mascherine, riferimenti o non riferimenti, fingere che non sia successo niente o azzerare la sospensione dell’incredulità e pensare che il pubblico voglia uno specchio, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cosa ricorderemo del 2021 tra vent’anni? Lao altro? Ed è importante saperlo se il tuo lavoro è intrattenerci al presente? Forse sì: raccontare storie per chi ha voglia di ascoltarle qui e ora spesso convive con l’ambizione d’essere letti, visti, ascoltati tra due anni o due secoli. Non è detto che laabbia in futuro il peso che sembra impossibile non darle al presente: da Tangentopoli al MeToo, le nostre trame al presente sono spesso imperniate su temi che sembrano imprescindibili per un po’, e poi – come tutto – passano. Una cosa hanno in comune tutte le storie raccontate in questo anno e mezzo: gli autori si sono posti il problema. Mascherine o non mascherine, riferimenti o non riferimenti,che non sia successo niente o azzerare la sospensione dell’incredulità e pensare che il pubblico voglia uno specchio, ...

