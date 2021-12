La corsa dei contagi: raddoppiano ogni due settimane. Figliuolo: «Valutiamo nuove regole per la quarantena» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quasi metà degli italiani positivi a Natale era infettata dalla variante Omicron. Lo indicano i calcoli del fisico Roberto Battiston dell’Università di Trento, nonché coordinatore dell’Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Secondo quanto rilevato, i cadi di Omicron in Italia erano pari a circa il 45% del totale dei circa 54.762 casi registrati: i dati sono relativi al giorno di Natale e al giorno precedente. Intanto, dato l’elevato numero di contagi, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha dichiarato che è in corso «una riflessione sul numero di persone in quarantena» con il ministro Roberto Speranza. «Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati», ha detto il Commissario, «ma si sta studiando cosa mettere in campo». Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quasi metà degli italiani positivi a Natale era infettata dalla variante Omicron. Lo indicano i calcoli del fisico Roberto Battiston dell’Università di Trento, nonché coordinatore dell’Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Secondo quanto rilevato, i cadi di Omicron in Italia erano pari a circa il 45% del totale dei circa 54.762 casi registrati: i dati sono relativi al giorno di Natale e al giorno precedente. Intanto, dato l’elevato numero di, il generale Francesco Paoloha dichiarato che è in corso «una riflessione sul numero di persone in» con il ministro Roberto Speranza. «Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati», ha detto il Commissario, «ma si sta studiando cosa mettere in campo». Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - rtl1025 : ?? 'E' stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è entrato nella short list dei 15 migliori #film internazionali in corsa per gli #Oscar2022 - sciantokescia : RT @Qua_Agatha: Questa corsa al #tampone per avere #megagreenpass o #supergreenpass... fa schizzare il numero dei contagi... il governo che… - ChemtrailsRoma : RT @Qua_Agatha: Questa corsa al #tampone per avere #megagreenpass o #supergreenpass... fa schizzare il numero dei contagi... il governo che… - scc68samu : RT @rodcostakiwi: Fateci caso : I media, hanno fatto la corsa a chi intervistava gli 'irriducibili' #novax 'pentiti', hanno detto ripetutam… -