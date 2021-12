La Corea del Sud approva la pillola contro il Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladel Sud hato oggi l’uso di emergenza dellaantivirale Paxlovidil: lo riporta l’agenzia di stampa Yonhap, che cita il ministero della sicurezza degli alimenti e dei farmaci. Il ministero ha fatto valutare la sicurezza e l’efficacia dellada un gruppo di esperti ed ha concluso che il farmaco prodotto dalla Pfizer è necessario per far fronte all’attuale crisi sanitaria. Secondo gli esperti, infatti, la Paxlovid riduce notevolmente le probabilità di ricovero in ospedale o di morte nei pazienti ad alto rischio. La Yonap riporta inoltre che i casi di contagio danel Paese sono scesi nelle ultime 24 ore sotto quota 5.000 per la prima volta in 20 giorni.