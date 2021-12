La copertina di Nevermind diventa un caso: "Pornografia infantile" (Di lunedì 27 dicembre 2021) I Nirvana hanno presentato un'istanza contro Spencer Elden, il bimbo in copertina dell'album Nevermind: "Per trent'anni, ha lucrato su quella foto". Il 30enne aveva accusato la band di sfruttamento della Pornografia infantile Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) I Nirvana hanno presentato un'istanza contro Spencer Elden, il bimbo indell'album: "Per trent'anni, ha lucrato su quella foto". Il 30enne aveva accusato la band di sfruttamento della

zazoomblog : I Nirvana rispondono a Spencer Elden sulla copertina di Nevermind: la replica ufficiale - #Nirvana #rispondono… - RADIOBRUNO1 : Gli avvocati del Nirvana chiedono l’archiviazione della causa per la copertina di “Nevermind”, definendola assurda… - orsomarrone : NIRVANA: chiedono l’archiviazione della causa per la copertina di “Nevermind” - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: NIRVANA: chiedono l'archiviazione della causa per la copertina di 'Nevermind' #NIRVANA - - Metalitalia : NIRVANA: chiedono l'archiviazione della causa per la copertina di 'Nevermind' #NIRVANA - -