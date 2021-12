La Conferenza episcopale italiana annulla la Marcia per la pace di fine anno causa Covid: “Testimoniamo pace salvando la salute” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’avanzare della pandemia e la risalita dei contagi fermano la tradizionale Marcia per la pace di fine anno, prevista il 31 dicembre 2021 a Savona, che la Conferenza episcopale italiana (Cei) organizza dal 1968. Lo annuncia la Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, che con la diocesi di Savona, Caritas italiana, Azione Cattolica e Pax Christi spiega in una nota: “La nostra scelta è motivata dalla volontà di testimoniare la pace anche attraverso la disponibilità a prenderci cura della salute e della vita delle persone”. Al posto della Marcia, nel Duomo di Savona dalle 19.30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’avanzare della pandemia e la risalita dei contagi fermano la tradizionaleper ladi, prevista il 31 dicembre 2021 a Savona, che la(Cei) organizza dal 1968. Lo annuncia la Commissioneper i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la, che con la diocesi di Savona, Caritas, Azione Cattolica e Pax Christi spiega in una nota: “La nostra scelta è motivata dalla volontà di testimoniare laanche attraverso la disponibilità a prenderci cura dellae della vita delle persone”. Al posto della, nel Duomo di Savona dalle 19.30 ...

