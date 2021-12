La clinica della pelle, Antony: “La gente mi guarda con disgusto”, cos’è successo dopo? L’inimmaginabile (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antony è stato uno dei pazienti de La clinica della pelle: il suo problema ha condizionato la vita, ma cos’è successo dopo? L’inimmaginabile! “I problemi della pelle ci influenzano sia emotivamente che fisicamente”, sono proprio queste le parole che, ad inizio terza stagione de La clinica della pelle, la dottoressa Craythorne al suo amatissimo pubblico. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 dicembre 2021)è stato uno dei pazienti de La: il suo problema ha condizionato la vita, ma! “I problemici influenzano sia emotivamente che fisicamente”, sono proprio queste le parole che, ad inizio terza stagione de La, la dottoressa Craythorne al suo amatissimo pubblico. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ??? 'La #quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatt… - massimoguerrini : RT @rtl1025: ??? 'La #quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti stretti,… - Dome689 : RT @Open_gol: Circa il 45% della popolazione israeliana, al momento, ha ricevuto la terza dose di vaccino. Cominciano i test sul secondo bo… - Open_gol : Circa il 45% della popolazione israeliana, al momento, ha ricevuto la terza dose di vaccino. Cominciano i test sul… - sonia9mari : RT @enpamilano: A causa della situazione d'emergenza ci troviamo costretti a prorogare la chiusura della clinica veterinaria fino al giorno… -