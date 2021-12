La campagna vaccinale compie un anno | alti e bassi di una corsa contro l’oscurantismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 dicembre 2021 segna unesatto dalla partenza dellache si è assai caratterizzata per alternanti illusioni e disillusioni collettive. Un’oscillazione che da una parte ha incrinato precari equilibri psicologici e sociali, dall’altra – e forse per la prima volta – ha mostrato la Scienza nella sua autentica natura empirica e probabilistica. Quindi tutt’altro che certa ed oggettiva, come erroneamente percepito dalla cultura diffusa. La probabilità è infatti categoria inaccettabile per il mondo mediatico della semplificazione estrema, della dicotomia vero-falso, menzogna-verità. Ma la Scienza, se così si potesse esprimere, perderebbe il suo statuto per diventare fede, religione, magia. Ed è proprio questa discrepanza tra ideale immaginifico e realtà che ha fatto problema. A primavera del 2020 chiusi dal lockdown si ...