La battaglia per aumentare le ore di spagnolo nelle scuole catalane (Di lunedì 27 dicembre 2021) «È una vera e propria offensiva del nazionalismo spagnolo». Non usa giri di parole Pere Aragonès, presidente della Generalitat de Catalunya, per criticare l’obbligo del 25 per cento delle lezioni in spagnolo per le scuole catalane, stabilito dalla Corte suprema spagnola. Lo scorso 18 dicembre 35 mila persone hanno manifestato in piazza a Barcellona per difendere la cosiddetta “immersione linguistica”, leggi che hanno permesso il ritorno del catalano tra i banchi di scuola tra il 1983 e il 1998 in maniera quasi predominante rispetto allo spagnolo. «È un’ingerenza intollerabile della giustizia in un modello educativo che gode di un grande consenso nella società, evita la segregazione degli alunni secondo la loro lingua madre e garantisce l’apprendimento del catalano e del castigliano», ha raccontato la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) «È una vera e propria offensiva del nazionalismo». Non usa giri di parole Pere Aragonès, presidente della Generalitat de Catalunya, per criticare l’obbligo del 25 per cento delle lezioni inper le, stabilito dalla Corte suprema spagnola. Lo scorso 18 dicembre 35 mila persone hanno manifestato in piazza a Barcellona per difendere la cosiddetta “immersione linguistica”, leggi che hanno permesso il ritorno del catalano tra i banchi di scuola tra il 1983 e il 1998 in maniera quasi predominante rispetto allo. «È un’ingerenza intollerabile della giustizia in un modello educativo che gode di un grande consenso nella società, evita la segregazione degli alunni secondo la loro lingua madre e garantisce l’apprendimento del catalano e del castigliano», ha raccontato la ...

Advertising

Mov5Stelle : Per Ispettorato nazionale del lavoro 9 imprese edili su 10 sono irregolari. Il MoVimento porta avanti una battaglia… - Tg3web : Quindici anni fa moriva Piergiorgio Welby, per primo chiese di staccare il respiratore che lo teneva in vita. 'La s… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - siwel44it : RT @GenCar5: Rispetto alla morte di #DesmondTutu ricordo che quando nel 1984 fu insignito del premio Nobel per la Pace il vostro eroe (razz… - BenedettaPetru6 : RT @FmMosca: Per condurre una battaglia come la nostra bisogna saper guardare ??Oltre alla propria situazione ??Oltre la propria regione… -