Kumbulla-Napoli: infattibile. La Roma pensa al prestito con il Torino (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tuttosport smentisce tutto: Marash Kumbulla non sarà un giocatore del Napoli. I giallorossi preferiscono cederlo al Torino. Questo è quanto riportato dal quotidiano che esclude … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tuttosport smentisce tutto: Marashnon sarà un giocatore del. I giallorossi preferiscono cederlo al. Questo è quanto riportato dal quotidiano che esclude … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

