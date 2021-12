Krunic | “Il Milan è il mio sogno da sempre | lo dico con il cuore”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Radeha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali delnel nuovo format 'Under My Skin'. Queste le dichiarazioni

...meno di 9 mesi e poi ha 'sacrificato' la propria poltrona per difendere il futuro delche era ... Theo Hernandez, Kjaer, Bennacer,, Saelemaekers, Leao, Rebic e soprattutto Zlatan ...La storica voce diChannel si fa ritrarre in versione festiva, con alle spalle l'albero di ...e siamo vicinissimi a lui perché deve prendere per mano il centrocampo assieme a Bakayoko e...Intervistato a MilanTV, Rade Krunic ha raccontate la storia dei suoi tatuaggi. Queste le parole: " L'idea era nata da quando seguivo il calcio da piccolo, mi piaceva tantissimo vedere ...Intervistato a MilanTV, Rade Krunic ha raccontato la storia dei suoi tatuaggi. Queste le parole del centrocampista rossonero Intervistato a MilanTV, Rade Krunic ha raccontato la storia dei suoi tatuag ...