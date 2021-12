Advertising

PianetaMilan : #Krunic: 'Da piccolo seguivo i calciatori tatuati come #Beckham' | #News #ACMilan #Milan #SempreMilan - BiffiLuca : @AdolfoCrotti Lo stesso che dice che Krunic è un piccolo fenomeno ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Krunic piccolo

Commenta per primo Radesi racconta a Milan TV , il centrocampista ha parlato dei suoi tatuaggi e della loro storia: 'L'idea era nata da quando seguivo il calcio da, mi piaceva tantissimo vedere i giocatori ...L'Empoli è imbattuto da ben 6 gare, unrecord per i toscani. A metterci pepe nel match ci sono gli incroci tra ex rossoneri come Cutrone ed ex giocatori dell'Empoli. Bennacer einfatti ...Durante un'intervista Rade Krunic ha parlato della sua passione per i tatuaggi e giura di farsene uno sul Milan al momento del suo addio.“Per me tutti significano qualcosa, soprattutto all’inizio: non potevo fare qualche tattoo che non significasse niente. Milan, Krunic, intervista. “L’idea era nata da quando seguivo il calcio da picco ...