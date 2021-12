Kate Winslet rivede Leonardo DiCaprio: “Non riuscivo a smettere di piangere” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La pandemia li ha tenuti lontani, ma la loro amicizia è talmente forte da sopravvivere anche a questo. E così, dopo tre anni di forzata distanza, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio si sono rivisti, tra commozione e lacrime. La coppia hollywoodiana che ci ha fatto sognare dai tempi del Titanic, si è ritrovata a Los Angeles per lavoro, dove ha potuto finalmente riabbracciarsi. Un’amicizia la loro che dura da quando entrambi, poco più che ventenni, hanno recitato sul set del colossal del 1997 di James Cameron: “Ho compiuto 21 anni in quella ripresa e Leo ne ha compiuti 22”, ricorda l’attrice sulle pagina del Guardian. Vi raccomandiamo... Perché nessuno sa che anche Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, è attrice ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 27 dicembre 2021) La pandemia li ha tenuti lontani, ma la loro amicizia è talmente forte da sopravvivere anche a questo. E così, dopo tre anni di forzata distanza,si sono rivisti, tra commozione e lacrime. La coppia hollywoodiana che ci ha fatto sognare dai tempi del Titanic, si è ritrovata a Los Angeles per lavoro, dove ha potuto finalmente riabbracciarsi. Un’amicizia la loro che dura da quando entrambi, poco più che ventenni, hanno recitato sul set del colossal del 1997 di James Cameron: “Ho compiuto 21 anni in quella ripresa e Leo ne ha compiuti 22”, ricorda l’attrice sulle pagina del Guardian. Vi raccomandiamo... Perché nessuno sa che anche Mia Threapleton, figlia di, è attrice ...

