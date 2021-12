Juventus, Pastorello: “Colloqui avviati per Bernardeschi, non siamo contrari ad un rinnovo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il procuratore Federico Pastorello, dopo aver vinto il Globe Soccer Awards 2021, ha parlato ai microfoni fi Sky Sport: “E’ un grande orgoglio essere qui questa sera, per il mio paese e per quel che è stato fatto in 25 anni di attività. Credo che sia la serata che tutti vorrebbero vivere facendo questo mestiere. Lukaku? Ha fatto una scelta, l’abbiamo condivisa insieme, è partito molto bene e poi ha avuto questo infortunio che gli ha tolto due mesi. Quando stava per tornare c’è stato questo focolaio al Chelsea e ne è stato vittima. Ha fatto gol, un rigore procurato, sarà protagonista. siamo contenti della scelta fatta”. Pastorello si è poi soffermato sullo status di due calciatori della Juventus quali Arthur e Federico Bernardeschi: “Arthur vuole essere protagonista nel suo club, quest’anno in modo ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il procuratore Federico, dopo aver vinto il Globe Soccer Awards 2021, ha parlato ai microfoni fi Sky Sport: “E’ un grande orgoglio essere qui questa sera, per il mio paese e per quel che è stato fatto in 25 anni di attività. Credo che sia la serata che tutti vorrebbero vivere facendo questo mestiere. Lukaku? Ha fatto una scelta, l’abbiamo condivisa insieme, è partito molto bene e poi ha avuto questo infortunio che gli ha tolto due mesi. Quando stava per tornare c’è stato questo focolaio al Chelsea e ne è stato vittima. Ha fatto gol, un rigore procurato, sarà protagonista.contenti della scelta fatta”.si è poi soffermato sullo status di due calciatori dellaquali Arthur e Federico: “Arthur vuole essere protagonista nel suo club, quest’anno in modo ...

