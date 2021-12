Juventus-Napoli, l’Asl: “Situazione da monitorare, impossibile ipotizzare qualcosa” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Juventus-Napoli potrebbe, anche quest’anno, essere protagonista più che per l’azione in campo, di quella fuori. Nello specifico, per Covid. Aumentano i contagi e, di conseguenza, aumenta il rischio anche sul calcio italiano. Gli azzurri al momento hanno due positività in organico: Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. In merito a questa Situazione, il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, ha parlato ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole: “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021)potrebbe, anche quest’anno, essere protagonista più che per l’azione in campo, di quella fuori. Nello specifico, per Covid. Aumentano i contagi e, di conseguenza, aumenta il rischio anche sul calcio italiano. Gli azzurri al momento hanno due positività in organico: Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. In merito a questa, il direttore del2, Antonio D’Amore, ha parlato ai microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole: “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio delverso Torino? Non è possibilenulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina ...

