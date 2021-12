Juventus-Napoli | altra tegola per Spalletti | un big a rischio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Continuano i problemi perche, in vista della sfida con la, rischia di dover rinunciare ad un altro titolare. Ilha chiuso l’anno calcistico con molte difficoltà; la sconfitta interna con lo Spezia, la terza consecutiva al Maradona, ha complicato ulteriormente il discorso scudetto. I partenopei sono a meno sette dall’Inter capolista e avevano bisogno di questa pausa come l’acqua del deserto; la sosta, infatti, può essere determinante per una squadra con la necessità di recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali. I problemi, però, non finiscono in questo periodo di riposo;, per il match dello Stadium (il prossimo sei gennaio) non potrà contare causa coppa d’Africa su Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas. Assenze pesanti soprattutto quella del difensore; nelle ultime quattro ...

Dietro, non vedo squadre più forti di Inter, Milan, e Atalanta. Insomma, sarà una corsa a quattro per il titolo. Torna l'ombra del Covid sulla Serie A: in casa c'è chi teme che venga rinviata la partita contro il del 6 gennaio. Il campionato di Serie A è attualmente fermo per la pausa natalizia. La punta continua a paventare ottimismo per la sua partecipazione alla Coppa d'Africa, ma venerdì dovrebbe tornare nel capoluogo campano per il verdetto. Anche i numeri del girone di andata certificano la vocazione offensiva del nostro campionato; nelle 189 partite - manca Udinese-Salernitana, non disputata per Covid - giocate finora si sono viste la b...