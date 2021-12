Juventus-Napoli a rischio rinvio: situazione da monitorare (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La ripresa del campionato, prevista per il 6 gennaio, offre subito un interessante Juventus–Napoli. Il match tra bianconeri e azzurri, tuttavia, potrebbe non disputarsi il giorno dell’Epifania. A sollevare il dubbio è Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, intervistato da Fanpage.it. “Navighiamo a vista, abbiamo preoccupazione e rispetto per la variante Omicron“, ha dichiarato D’Amore, “al momento non è possibile ipotizzare nulla sul viaggio del Napoli a Torino, vediamo se la cabina di regia del Governo prenderà altri provvedimenti. Ci sono giocatori che devono rientrare dalle vacanze, per Fabian Ruiz, ad esempio, non sarà semplice tornare dalla Spagna dopo la positività. La situazione va sicuramente monitorata“. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La ripresa del campionato, prevista per il 6 gennaio, offre subito un interessante. Il match tra bianconeri e azzurri, tuttavia, potrebbe non disputarsi il giorno dell’Epifania. A sollevare il dubbio è Antonio D’Amore, direttore dell’Asl2, intervistato da Fanpage.it. “Navighiamo a vista, abbiamo preoccupazione e rispetto per la variante Omicron“, ha dichiarato D’Amore, “al momento non è possibile ipotizzare nulla sul viaggio dela Torino, vediamo se la cabina di regia del Governo prenderà altri provvedimenti. Ci sono giocatori che devono rientrare dalle vacanze, per Fabian Ruiz, ad esempio, non sarà semplice tornare dalla Spagna dopo la positività. Lava sicuramente monitorata“. ...

