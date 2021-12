Juventus | folle idea di mercato | i tifosi sono pronti a sognare

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lasi sta muovendo sulsia per gennaio sia in ottica futura; l’ultimadimanda in estasi ibianconeri. Agnelli (Lapresse)Ilinvernale è ormai alle porte e laha assoluto bisogno di rinforzare una rosa che, fino a questo momento, ha deluso le aspettative. Il quinto posto dei bianconeri può essere considerato un buon risultato solo analizzando come si stava sviluppando la stagione; le ambizioni dei ragazzi di Allegri, però, erano ben diverse. Per tornare a lottare per lo scudetto, la società deve compiere una mini rivoluzione, dal centrocampista all’attaccante fino ad arrivare alle cessioni. Tante operazioni di, in entrata e in uscita, che la dirigenza bianconera vuole portare a termine entro ...