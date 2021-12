Juventus | Allegri ha scelto Scamacca | sarà l’attaccante del Sassuolo il nuovo centravanti bianconero

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Laha deciso di rompere gli indugi per: si tratta di Gianlucadel. La squadra di Massimilianoè in ripresa e nelle ultime giornate ha recuperato terreno in classifica e punta almeno la qualificazione in Champions League. In Europa ha staccato il pass per gli ottavi di finale e l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato possibile. La squadra ha fatto emergere qualche problema di troppo in attacco, si è fatta sentire l’assenza di un goleador. La dirigenza ha valutato alcuni nomi per gennaio, da Aubameyang a Martial, tutte soluzioni che non sono state approfondite. Discorso diverso per Icardi, il nome in cima alla lista dei desideri, la trattativa si è complicata per gennaio. Laha deciso, così, di spingere per ...