Juve su Milik | tifosi bianconeri bocciano il possibile acquisto | “È uno scarto del Napoli”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve Milik

Rispunta il nome di Arkadiusz, che a Marsiglia non si è mai ambientato del tutto ed è un vecchio pallino bianconero. E piace sempre Gianluca Scamacca , anche se, come Vlahovic, difficilmente ...... molto percorribile, del prestito con diritto di riscatto per Mauro Icardi in uscita dal Psg, ma sempre dalla Francia potrebbe muoversi un vecchio pallino dell'ex Sarri, stiamo parlando diex ...Nelle ultime ore è finito un ex calciatore del Napoli nel mirino della società bianconera, l'attaccante Arek Milik.I bianconeri cercano un attaccante esperto in prestito secco o con diritto di riscatto e il polacco a Marsiglia non è felice ...