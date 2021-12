Juve-Napoli: prospettiva poco incoraggiante per Spalletti, 7 le possibili assenze (Di lunedì 27 dicembre 2021) Juve-Napoli, prospettiva poco incoraggiante per Spalletti, sono sette le possibili assenze: Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Ouna, Rui, Insigne e Fabian L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 dicembre 2021)per, sono sette le: Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Ouna, Rui, Insigne e Fabian L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tano2763 : RT @Fede_Spera86: Tra coppa d'Africa e Covid, Juve Napoli non si giocherà. Però nessuno che avesse detto pio all'andata quando la Juve gio… - sportli26181512 : Napoli, Osimhen in Coppa d'Africa dopo la Juve? Si può fare: L'entourage del giocatore apre alla possibilità di ved… - ParliamoDiNews : Osimhen, l`entourage: `Tornerà a Napoli per un ultimo controllo, vorrebbe giocare con la Juve e poi partire… - ParliamoDiNews : Repubblica - Fabian ha scoperto di essere positivo al Covid in vacanza: è a rischio per Juve-Napoli… - cittonovo : @mirkonicolino Ovviamente cambieranno tutto dopo il 6 gennaio,dopo aver rinviata la partita Juve Napoli. -