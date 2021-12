Juve-Napoli altro rinvio? l’ASL avverte: “Situazione da monitorare. Viaggio a Torino…” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Juve-Napoli verso il rinvio? Il direttore dell’ASL Napoli 2, Antonio D’Amore, ha aperto alla clamorosa ipotesi. Juve-Napoli ancora un rinvio. Mentre sale il numero dei contagi, aumenta il rischio di conseguenze anche sul calcio italiano. Come un anno fa, a ottobre, a creare polemiche e finire nell’occhio del ciclone è la sfida dell’Allianz di Torino tra bianconeri e azzurri, in programma per il 6 gennaio. La Situazione Covid-19 ad oggi desta preoccupazioni con la diffusione della variante Omicron. Il mondo nel calcio ne sta iniziando a risentire nuovamente, emergono tanti positivi e il rischio è sempre dietro l’angolo. Il direttore dell’ASL Napoli 2, Antonio D’Amore, ha parlato del momento calcistico, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 dicembre 2021)verso il? Il direttore del2, Antonio D’Amore, ha aperto alla clamorosa ipotesi.ancora un. Mentre sale il numero dei contagi, aumenta il rischio di conseguenze anche sul calcio italiano. Come un anno fa, a ottobre, a creare polemiche e finire nell’occhio del ciclone è la sfida dell’Allianz di Torino tra bianconeri e azzurri, in programma per il 6 gennaio. LaCovid-19 ad oggi desta preoccupazioni con la diffusione della variante Omicron. Il mondo nel calcio ne sta iniziando a risentire nuovamente, emergono tanti positivi e il rischio è sempre dietro l’angolo. Il direttore del2, Antonio D’Amore, ha parlato del momento calcistico, ...

Advertising

fanpage : #JuventusNapoli, anche quest'anno la sfida è segnata dall'ansia da #Covid - Erosofficiale : 4 eventi che ti fanno pensare che il 2022 sarà come l anno prima I lockdown per covid Le regioni a colori Le restr… - Avenger68445884 : RT @MatthijsPog: ?? Juve-Napoli a rischio rinvio per COVID. [GOAL Italia] - napolipiucom : Juve-Napoli altro rinvio? l'ASL avverte: 'Situazione da monitorare. Viaggio a Torino... #Juventus #napoli… - Poe039 : Sta girando la notizia che probabilmente il Napoli vuole fare rinviare Juve Napoli e il mio bff juventino già sta piangendo -