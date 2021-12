Jovanotti positivo al Covid | su TikTok | «Febbre alta | mal di gola e dolori ai muscoli»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lo racconta a modo suo, con la creatività che lo contraddistingue, mostrando anche il termometro in primo piano. Ma quando Lorenzorivela la positività al, lo fa da casa sua mostrando tutti i “danni” del virus: «È un’influenza, di quelle toste – dice in diversi video su– Ieri avevo 38 di

Video del giornoal Covid: "I tamponi rapidi non sono così efficaci"Infine nell'ultimo videodenuncia che i tamponi rapidi non sono molto efficaci. Il ... mentre la sera si è sottoposto al test molecolare ed è risultatoJovanotti ha rivelato su TikTok di aver contratto il virus: ora è in quarantena con dolori e qualche linea di febbre, ma non ha perso il buonumore ...(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2021 "Passerà, questi tamponi rapidi non sono così efficaci. E' un'influenza di quelle toste", così Jovanotti su TikTok ...