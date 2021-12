Jovanotti positivo al Covid | «Sono vaccinato | passerà»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il cantante racconta le sue feste in isolamento: «Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci». E poi: «Anche Nicola Savino è

Video del giornoal Covid: "I tamponi rapidi non sono così efficaci"Infine nell'ultimo videodenuncia che i tamponi rapidi non sono molto efficaci. Il ... mentre la sera si è sottoposto al test molecolare ed è risultato(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2021 "Passerà, questi tamponi rapidi non sono così efficaci. E' un'influenza di quelle toste", così Jovanotti su TikTok ...Jovanotti ha svelato su TikTok di aver contratto il Covid-19. Lamentando mal di gola e dolori diffusi, conferma di essere vaccinato ...