Jovanotti | il triste annuncio dopo il tampone | le sue condizioni

(Di martedì 28 dicembre 2021) «Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, passerà anche il virus».racconta di avere il Covid in una serie di video su TikTok. L’artista si riprende in diverse parti della casa, con una t-shirt bianca e una camicia a scacchi rossa. Mostra il termometro e dice: «Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato». Manda un saluto a tutti e spiega di avere forte mal di gola e dolori muscolari. «È un’influenza – continua – di quelle toste». Poi si rivolge al virus dandogli dei pugni virtuali e infine ci parla: «Vai via dai, ci sono posti migliori».rivela poi che anche Nicola Savino ha contratto il virus: «Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzione. Mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: stamattina ero negativo, ma ho fatto il molecolare e ...

Advertising

CharlieDB : Ricordo... Conobbi queste 'gesta maschili', Durante una puntata di Edicola Fiore, con @lorenzojova e @astro_luca .… - Toen17411153 : Martehit: 1 la Primavera Jovanotti 2 una canzone triste Mengoni. 3 testa o croce M Romano. -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti triste

DiLei

Negli anni '80 succedeva tantissimo, venivo spesso preso per, ci rimasi molto male quando negli anni all'epoca lessi un'intervista a, che era giovanissimo, in cui diceva che per lui ...... secondo alcuni, è un lunedì di gennaio identificabile come il giorno piùdell'anno. Ma la ... Sabato "Il fine settimana diha un retrogusto decisamente amaro. Già, perché ...Costanza Caracciolo ha annunciato su Instagram la positività di Christian Vieri al Covid-19: un Natale triste, da separati in casa.