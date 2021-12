Joe Biden apre il profilo su TikTok a 79 anni | il video ironico col presidente degli Usa

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Alla soglia80(79, per la precisione), Joeun propriosu, il social network preferito dai più giovani. In corso c’è una campagna, guidata Rob Flaherty, direttore della strategia digitale della Casa Bianca, per rilanciare l’immagine delUsa. Nel primocompare insieme alla band dei Jonas Brothers, con un simpatico sketch sul vaccino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

NicolaPorro : ?????? L'inquilino della Casa Bianca trema, ecco cosa sta succedendo???? - greenpassnews : HANNO MENTITO. Guarda Fauci, Joe Biden, il Dr. Walensky e Bill Gates assicurarsi che il vaccino smetterà di trasme… - Pietro_Otto : RT @_PistisSophia: Un crollo dopo l'altro, il primo anno di Joe Biden è stato fallimentare. E la situazione peggiora. - CanapaNetwork : RT @CanapaNetwork: Il presidente Joe Biden potrebbe depenalizzare la marijuana e mantenere le promesse chiave della campagna senza aspettar… - francom1505 : RT @_PistisSophia: Un crollo dopo l'altro, il primo anno di Joe Biden è stato fallimentare. E la situazione peggiora.

tempo di bilanci a un anno dall'insediamento di Biden alla presidenza. Spenti gli entusiasmi quasi messianici per la vittoria contro Trump, il presidente democratico affronta notevoli problemi, come ytali aveva già sottolineato a inizio mandato.