Jean-Marc Vallée, morto il regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jean-Marc Vallée, regista e sceneggiatore canadese autore di Dallas Buyers Club e della serie Big Little Lies, è morto improvvisamente il 26 dicembre 2021 all'età di 58 anni. Jean-Marc Vallée, regista e sceneggiatore canadese che ha firmato Dallas Buyers Club e la serie Big Little Lies, è morto improvvisamente il 26 dicembre 2021 all'età di 58 anni nel suo cottage nei pressi di Quebec City. La causa della morte di Jean-Marc Vallée non è ancora stata rivelata, ma come sottolinea People il decesso è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)e sceneggiatore canadese autore die della serie Big, èimprovvisamente il 26 dicembre 2021 all'età di 58 anni.e sceneggiatore canadese che ha firmatoe la serie Big, èimprovvisamente il 26 dicembre 2021 all'età di 58 anni nel suo cottage nei pressi di Quebec City. La causa della morte dinon è ancora stata rivelata, ma come sottolinea People il decesso è ...

Advertising

ilpost : È morto a 58 anni il regista canadese Jean-Marc Vallée, che aveva diretto “Dallas Buyers Club” - comingsoonit : Il mondo del cinema americano è scioccato per la morte a soli 58 anni del regista canadese #JeanMarcVallee, autore… - Italia_Notizie : Morto Jean-Marc Vallee il regista di “Dallas Buyers Club”: aveva 58 anni - VanityFairIt : Il cineasta canadese è stato trovato senza vita nel suo cottage, ma le cause della morte sono ancora da chiarire. A… - moviestruckers : #JeanMarcVallée è morto: addio al regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies -