Jean-Marc Vallee | morto il regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies

(Di lunedì 27 dicembre 2021) E’oggi ilcanadese, aveva 58 anni. Ancora da chiarire i motivi del decesso, avvenuto alla periferia di Quebec City.è stato uno dei registi più talentuosi della sua generazione, tanto da ottenere con i suoi film diverse candidature e vittorie agli Oscar. Il successo è arrivato nel 2005, con la commedia drammatica C.R.A.Z.Y. Nel 2009 ha diretto The Young Victoria, film prodotto da Martin Scorsese. Pellicola che vinse l’Oscar per i migliori costumi. Il suo capolavoro è arrivato nel 2013, con il suo settimo film,, che racconta le vicende di un elettricista che scopre di aver contratto l’Aids. Non solo cinema, nella carriera di...

Il mondo del cinema piange la morte del pluripremiato regista canadese. Non sono state ancora rese note le cause del decesso, avvenuto alla periferia di Quebec City. Divenne celebre nel 2005 con la ...... Valérie Lemercier Cast: Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Dylan Raffin, Antoine Vézina, Pascale Desrochers,- Noël Brouté, Sonia Vachon, Alain Zouvi,...Jean-Marc Vallée, il regista canadese che ha raggiunto la fama con Big Little Lies e Dallas Buyers Club è improvvisamente scomparso a 58 anni.Da Dallas Buyers Club e Wild alla prima stagione di Big Little Lies. Il mondo del cinema piange la morte a soli 58 anni del pluripremiato regista canadese Jean-Marc Vallee. Non sono state ancora rese ...