Jean-Marc Vallée è morto | aveva diretto Big Little Lies | Sharp Objects e non solo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021). Una notizia sconvolgente arriva dritta dritta dagli Usa nel periodo natalizio e lascia i fan delle serie tv (e non) a bocca aperta. Il regista58 anni e per tutti il suo nome è associato a mini serie di successo come Bigo al film Dallas Buyrs Club per il quale è stato nominato all’Oscar. La notizia della sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno anche per parenti e amici visto che, almeno secondo i primi rumors, il regista sarebbeall’improvviso.nella sua casa fuori Quebec City ma le motivazioni non sono ...