Jean-Marc Vallée: chi sono l’ex moglie Chantal, i figli Émile e Alex del regista di Big Little Lies (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci ha lasciate uno dei registi più importanti degli ultimi tempi, a soli 58 anni: Jean-Marc Vallée, che ricordiamo per alcuni dei lavori più celebri, come il film Dallas Buyers Club e per essere stato il regista della prima stagione della fortunata serie televisiva Big Little Lies – Piccole grandi bugie. La famiglia ha scelto di non condividere informazioni sulla causa del decesso. Addio a Jean-Mark Vallée, il regista di Big Little Lies regista, montatore e sceneggiatore, nel corso della sua carriera ha raccolto innumerevoli consensi, oltre ad aver ricevuto onori di un certo livello, come la candidatura agli Oscar per il miglior montaggio per Dallas Buyers Club. Dal debutto al cinema ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci ha lasciate uno dei registi più importanti degli ultimi tempi, a soli 58 anni:, che ricordiamo per alcuni dei lavori più celebri, come il film Dallas Buyers Club e per essere stato ildella prima stagione della fortunata serie televisiva Big– Piccole grandi bugie. La famiglia ha scelto di non condividere informazioni sulla causa del decesso. Addio a-Mark, ildi Big, montatore e sceneggiatore, nel corso della sua carriera ha raccolto innumerevoli consensi, oltre ad aver ricevuto onori di un certo livello, come la candidatura agli Oscar per il miglior montaggio per Dallas Buyers Club. Dal debutto al cinema ...

Advertising

ilpost : È morto a 58 anni il regista canadese Jean-Marc Vallée, che aveva diretto “Dallas Buyers Club” - Agenzia_Ansa : E' morto il pluripremiato regista canadese Jean-Marc Vallee. Aveva 58 anni. Non sono state ancora rese note le caus… - SRGSSR : #2xNatale compie 25 anni con Carla Norghauer della @RSIonline, Jean-Marc Richard della @RadioTeleSuisse, Tona Polte… - Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto il pluripremiato regista canadese Jean-Marc Vallee. Aveva 58 anni. Non sono state ancora rese note le cause del… - globalistIT : -