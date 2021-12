Jared Leto festeggia il 50° compleanno con una foto ' vampiresca' a torso nudo

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha celebrato il suo 50pubblicando unain cui ha un'aria decisamenteper la gioia delle sue fan.ha celebrato il cinquantesimocon uno scatto apubblicato sui social media. Nella, l'attore premio Oscar guarda dritto nell'obiettivo mentre tiene in una mano una fetta di torta a strati arcobaleno, la bocca sporca di torta rossa rende il mood decisamente vampiresco e visto che il buonnon sembra invecchiare mai questa potrebbe essere un'ottima spiegazione. Dopo House of Gucci, il grande pubblico attende di rivederesul ...

Mushroomsamba_ : RT @marsoblivion_: Oggi Jared Leto compie 50 anni e vorrei ricordarlo con questo momento iconico: - socialanxiety36 : RT @marsoblivion_: Jared Leto, 50 anni, ringrazia così. Vergine benedetta perdonami perché ho peccato, ho avuto pensieri impuri. - narancial0vebot : RT @marsoblivion_: Oggi Jared Leto compie 50 anni e vorrei ricordarlo con questo momento iconico: - scimmiella : RT @marsoblivion_: Oggi Jared Leto compie 50 anni e vorrei ricordarlo con questo momento iconico: - _Aldarion_ : RT @marsoblivion_: Jared Leto, 50 anni, ringrazia così. Vergine benedetta perdonami perché ho peccato, ho avuto pensieri impuri. -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto

Il 2013 è l'anno di Dallas Buyers Club , per il quale sia Matthew McConaughey chevinsero un premio Oscar. A seguire, Vallée ha diretto Wild , che pure è arrivato a raggiungere diverse ...ha celebrato il cinquantesimo compleanno con uno scatto a torso nudo pubblicato sui social media. Nella foto, l'attore premio Oscar guarda dritto nell'obiettivo mentre tiene in una mano una ...Il mondo del cinema in lutto: è morto all’età di 58 anni il regista e produttore Jean Marc Vallee.Lascia i figli Alex ed Emile e i fratelli Marie-Josée, Stéphane e Gérald. Jean-Marc Vallee è morto all ...Una triste notizia: questa mattina è stato annunciato che Jean-Marc Vallée, il regista di Dallas Buyers Club, è morto all'età di 58 anni.