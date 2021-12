“Italia’s Got Talent”: si avvicina la nuova stagione. La novità è Elio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 19 gennaio su Sky Uno Dal 19 gennaio, su Sky Uno e in streaming su NOW la nuova stagione di Italia’s Got Talent. Presentato, in questi giorni, il promo della nuova stagione. Sono arrivati gli “elieni”, e per atterrare sul nostro pianeta hanno scelto il palco di Italia’s Got Talent, proprio davanti agli occhi di Lodovica Comello e di Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi seduti al tavolo. Gli “elieni” non sono dei semplici “alieni”, bensì una nuova specie di extraterrestre i cui tratti del volto sembrano ricordare un personaggio amatissimo, Elio. E in effetti, schiarita la voce, l’elieno si rivela: è Elio, il nuovo giudice dello show di Sky prodotto da Fremantle. Leggi anche: Federica ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 19 gennaio su Sky Uno Dal 19 gennaio, su Sky Uno e in streaming su NOW ladiGot. Presentato, in questi giorni, il promo della. Sono arrivati gli “elieni”, e per atterrare sul nostro pianeta hanno scelto il palco diGot, proprio davanti agli occhi di Lodovica Comello e di Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi seduti al tavolo. Gli “elieni” non sono dei semplici “alieni”, bensì unaspecie di extraterrestre i cui tratti del volto sembrano ricordare un personaggio amatissimo,. E in effetti, schiarita la voce, l’elieno si rivela: è, il nuovo giudice dello show di Sky prodotto da Fremantle. Leggi anche: Federica ...

Advertising

CatelliRossella : Tv: Elio, il nuovo giudice di Italia's got talent dal 19/1 - Tv - ANSA - SMSNEWSOFFICIAL : Dal 19 gennaio ITALIA’S GOT TALENT torna su Sky Uno e NOW - Marilenapas : RT @SkyTG24: Italia’s Got Talent, Elio è il nuovo giudice dello show. Dal 19 gennaio su Sky Uno - bellicapelli15 : Italia’s Got Talent 2022, il promo che annuncia la data di inizio - SerieTvserie : Italia’s Got Talent 2022, il promo che annuncia la data di inizio -