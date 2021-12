Italia, Mancini non esita: “Andremo ai Mondiali, Europei vinti meritatamente” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roberto Mancini ha dimostrato per l’ennesima volta di credere nel gruppo azzurro, vittorioso a Euro 2020, in ottica Mondiali in Qatar del 2022. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha concesso un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, parlando senza filtri dell’obiettivo primario della compagine nostrana: “Andremo ai Mondiali vincendo gli spareggi, perché siamo stati i migliori agli Europei e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo perso una sola volta negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in dieci, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite. Zaniolo può dare tanto sia alla Roma che alla Nazionale: quando attacca con la porta davanti, allora è devastante. Scamacca ha tutto per diventare un centravanti completo e può crescere ancora molto. Joao ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Robertoha dimostrato per l’ennesima volta di credere nel gruppo azzurro, vittorioso a Euro 2020, in otticain Qatar del 2022. Il commissario tecnico della Nazionalena ha concesso un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, parlando senza filtri dell’obiettivo primario della compagine nostrana: “aivincendo gli spareggi, perché siamo stati i migliori aglie abbiamo vinto. Abbiamo perso una sola volta negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in dieci, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite. Zaniolo può dare tanto sia alla Roma che alla Nazionale: quando attacca con la porta davanti, allora è devastante. Scamacca ha tutto per diventare un centravanti completo e può crescere ancora molto. Joao ...

