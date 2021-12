Italia | da un anno i vaccini | da oggi terza dose anche per 16-17enni e 12-15enni fragili Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia anno

Adnkronos

... per il 2021 e 2022 il bonus è finanziato con 5 milioni per ciascun, mentre il 2023 viene ... Possono accedere allo sconto le persone fisiche maggiorenni residenti in, proprietarie dell'...Bisogna tuttavia rimarcare come l'edizione del 2015 sia passata di mano une mezzo dopo la sua ... Per quanto riguarda l', non solo non è mai arrivata una vittoria, ma anche i podi sono ...(ANSA) - ROMA, 27 DIC - L'anno in corso si chiuderà con dati disastrosi ... Non è pensabile - dice - un'economia italiana senza il traino fondamentale del turismo". Secondo l'indagine realizzata ...Oggi 48enne, è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato 1991. Leggete cosa scrive.