Italia, da un anno i vaccini: da oggi terza dose anche per 16-17enni e 12-15enni fragili Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 dicembre 2020 iniziò la campagna vaccinale contro il corona virus in Italia. Da oggi possibile la somministrszione di vaccino anti corona virus anche ai 16-17enni ed ai 12-15enni in particolari condizioni di fragilità. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, da un anno i vaccini: da oggi terza dose anche per 16-17enni e 12-15enni fragili <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 dicembre 2020 iniziò lavaccinale contro ilin. Dapossibile la somministrszione di vaccinoai 16-ed ai 12-in particolari condizioni dità. —– Immagini diffuse dal. L'articolo, da un: daper 16-e 12- ...

Advertising

teatroallascala : Il 26 dicembre 1921, Arturo #Toscanini dirigeva #Falstaff di #Verdi. Era la conclusione di un anno fondamentale per… - vogue_italia : Tra le love story ?? più belle dell'anno: Olivia Wilde e Harry Styles. Clic ?? per vedere tutte le altre e per dirci… - Maumol : Le vittorie dell'estate 2021 vanno ben oltre lo sport. Hanno significato un momento di eccezione e di riscatto dall… - NoiNotizie : #Italia, da un anno i #vaccini: da oggi terza dose anche per 16-17enni e 12-15enni fragili. Dati diffusi dal minist… - laltraguanciama : RT @HANIA243474887: Hotel e ristoranti stanno chiudendo. I negozi sono dimezzati, le piccole medie imprese sull'orlo del fallimento ed il g… -