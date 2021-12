Israele, l'influenza aviaria uccide 5.000 gru nella riserva del lago Hula. Allarme per il virus H5N1 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Domenica sono state contate circa 5.000 gru morte nella riserva del lago Hula , nel nord di Israele , a causa di un' epidemia di influenza aviaria che ha visto anche l'abbattimento di oltre mezzo milione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 dicembre 2021) Domenica sono state contate circa 5.000 gru mortedel, nel nord di, a causa di un' epidemia diche ha visto anche l'abbattimento di oltre mezzo milione...

