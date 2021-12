Israele da il via allo studio sulla quarta dose di vaccino (Di lunedì 27 dicembre 2021) alla popolazione. Da mercoledì la somministrazione della pillola Pfizer Prende il via oggi, lunedì 27 dicembre in Israele la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. Si tratta di uno studio molto importante per capire l’andamento futuro non solo della pandemia e quindi della diffusione dei contagi, ma anche dello sviluppo della malattia. Lo studio, condotto allo Sheba Medical Center a Tel Hashomer in collaborazione con il ministero della Salute, prevede la somministrazione della quarta dose ad un campione di 6mila persone, tra cui 150 membri dello staff medico. Leggi anche: VARIANTE OMICRON, IL PIANO DI FIGLIUOLO PER FRONTEGGIARE I CONTAGI Gili Regev-Yochay dello Sheba Medical Center di Tel Aviv ha spiegato che “il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) alla popolazione. Da mercoledì la somministrazione della pillola Pfizer Prende il via oggi, lunedì 27 dicembre inla somministrazione delladianti-Covid. Si tratta di unomolto importante per capire l’andamento futuro non solo della pandemia e quindi della diffusione dei contagi, ma anche dello sviluppo della malattia. Lo, condottoSheba Medical Center a Tel Hashomer in collaborazione con il ministero della Salute, prevede la somministrazione dellaad un campione di 6mila persone, tra cui 150 membri dello staff medico. Leggi anche: VARIANTE OMICRON, IL PIANO DI FIGLIUOLO PER FRONTEGGIARE I CONTAGI Gili Regev-Yochay dello Sheba Medical Center di Tel Aviv ha spiegato che “il ...

