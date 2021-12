Iraq e Siria. Due casi in cui l’Iran senza pragmatismo perde influenza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sono due vicende che, ricostruendo alcune dinamiche mediorientali, raccontano una possibile evoluzione: nella fase di distensione tattica che riguarda i rapporti della regione, le Sepâh stanno perdendo parte delle loro presa/influenza? I Guardiani della rivoluzione islamica (acronimo inglese IRGC, semplificazione giornalistica “Pasdaran”) sono l’ala teocratica delle Forze armate iraniane e sono usate anche (o soprattutto) per attività di influenza estera, operazioni politiche clandestine e sabotaggi sotto copertura, infowar e collegamenti vari con partiti/milizia regionali. I Pasdaran, con il loro dipartimento per le operazioni speciali, le Quds Force, sono per esempio protagonisti della strategia di allargamento della sfera di influenza di Teheran attraverso la creazione di alcuni gruppi (politici e paramilitari) a ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sono due vicende che, ricostruendo alcune dinamiche mediorientali, raccontano una possibile evoluzione: nella fase di distensione tattica che riguarda i rapporti della regione, le Sepâh stannondo parte delle loro presa/? I Guardiani della rivoluzione islamica (acronimo inglese IRGC, semplificazione giornalistica “Pasdaran”) sono l’ala teocratica delle Forze armate iraniane e sono usate anche (o soprattutto) per attività diestera, operazioni politiche clandestine e sabotaggi sotto copertura, infowar e collegamenti vari con partiti/milizia regionali. I Pasdaran, con il loro dipartimento per le operazioni speciali, le Quds Force, sono per esempio protagonisti della strategia di allargamento della sfera didi Teheran attraverso la creazione di alcuni gruppi (politici e paramilitari) a ...

