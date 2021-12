Inter, Vecino in uscita: anche la Premier League si muove per il centrocampista nerazzurro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vecino, dopo il Napoli arrivano sondaggi dalla Premier League. Il punto sul futuro del centrocampista uruguaiano L’Inter potrebbe perdere Vecino a gennaio. Il centrocampista è in uscita dai nerazzurri e nelle settimane scorse sono arrivati sondaggi anche dal Napoli. L’Interesse degli azzurri si sarebbe fermato ad un semplice sondaggio, ma è la Premier League a muoversi con insistenza per l’uruguaiano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Leicester si sarebbe fatto avanti per Vecino. Situazione in evoluzione. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021), dopo il Napoli arrivano sondaggi dalla. Il punto sul futuro deluruguaiano L’potrebbe perderea gennaio. Ilè indai nerazzurri e nelle settimane scorse sono arrivati sondaggidal Napoli. L’esse degli azzurri si sarebbe fermato ad un semplice sondaggio, ma è larsi con insistenza per l’uruguaiano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Leicester si sarebbe fatto avanti per. Situazione in evoluzione. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

