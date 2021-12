Advertising

sportli26181512 : Inter, fari su Digne: c’è anche il Napoli, ecco il piano nerazzurro: Inter, fari su Digne: c’è anche il Napoli, ecc… - Gazzetta_it : Inter, fari su Digne: c’è anche il Napoli, ecco il piano nerazzurro #calciomercato - Inter_Scout : @Sho__96 Dopo le cessioni di Locatelli l'anno scorso e Boga ieri sono diventato molto pessimista sulla possibilità… - sportli26181512 : Inter, fari puntati su un terzino francese: L'Inter si gode Perisic e il rinnovo di Dimarco, ma resta vigile sul me… - infoitsport : Plusvalenze, fari accesi sulla camera di compensazione: “Ecco perché l’Inter è serena” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter fari

Calciomercato.com

Il fascicolo è aperto, atterrato nell'ultimo mese sul tavolo dell'. Lucas Digne piace e pure parecchio, l'Everton lo cederà tanto da aver già preso il sostituto - Mykolenko dalla Dinamo Kiev - , gli agenti del francese si stanno già adoperando per trovare una ...Commenta per primo L'si gode Perisic e il rinnovo di Dimarco , ma resta vigile sul mercato per la corsia mancina: irestano puntati su Lucas Digne , in uscita dall' Everton .L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato a Voetbal International e si è soffermato in particolare sui prossimi Mondiali in Qatar ...Inter, focus su Edin Dzeko: il nuovo numero 9 segna (quasi) quanto Lukaku ma ha una marcia in più. L'analisi dei suoi primi mesi in nerazzurro.