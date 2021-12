Inter, Dumfries: “Liverpool? In Champions League devi essere in grado di battere tutti” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, nel corso di un’Intervista rilasciata all’Algemeen Dagblad, è tornato a parlare dell’errore nel sorteggio di Champions League. I nerazzurri, inizialmente abbinati all’Ajax, hanno poi pescato il temutissimo Liverpool, ma per l’olandese non è un problema: “Se vuoi ottenere qualcosa in Champions League, devi essere in grado di battere tutti, incluso il Liverpool. Per i giocatori olandesi è bello incontrare l’Ajax, ma niente di più”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’esterno dell’, Denzel, nel corso di un’vista rilasciata all’Algemeen Dagblad, è tornato a parlare dell’errore nel sorteggio di. I nerazzurri, inizialmente abbinati all’Ajax, hanno poi pescato il temutissimo, ma per l’olandese non è un problema: “Se vuoi ottenere qualcosa inindi, incluso il. Per i giocatori olandesi è bello incontrare l’Ajax, ma niente di più”. SportFace.

