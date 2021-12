Inedita | il documentario su Susanna Tamaro arriva in TV stasera su Rai5

(Di lunedì 27 dicembre 2021)su, alle 21:15,in TV, ildiretto da Katia Bernardi che racconta. Dopo il successo alla Festa di Roma,sualle 21:15in TV, ildedicato adiretto dalla regista trentina Katia Bernardi.è una delle scrittrici italiane più lette di tutti i tempi, autrice di "Va' dove ti porta il cuore", caso editoriale da 18 milioni di copie vendute nel mondo. Una donna di successo ma lontana dai riflettori, 30 anni di carriera segnati da una sindrome invisibile - di Asperger - che non le era stata diagnosticata ...

Agenzia_Ansa : Susanna Tamaro affronta pregiudizi e preconcetti su di sé aprendo le porte sulla propria vita e un passato ricco di… - gioiafromrome : RT @FashionluxuryI: Il documentario su Susanna Tamaro, ‘INEDITA’, diretto da Katia Bernardi, dopo la Festa del Cinema di Roma, sarà disponi… - gioiafromrome : RT @superabileinail: Nel documentario #Inedita Susanna Tamaro racconta se stessa. A partire proprio da quella sindrome di Asperger che ha… - gioiafromrome : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Il 27 dicembre in prima serata su Rai 5, ‘Inedita’, documentario di Katia Bernardi sulla scrittrice Susanna Tamaro htt… - gioiafromrome : RT @Agenzia_Ansa: Susanna Tamaro affronta pregiudizi e preconcetti su di sé aprendo le porte sulla propria vita e un passato ricco di traum… -

