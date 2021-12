Independence Day: Will Smith svela la reazione di suo padre al successo del film (Di lunedì 27 dicembre 2021) Independence Day ha trasformato Will Smith da grande star a megastar e sembra che suo padre sapesse fin da subito che cosa sarebbe successo al figlio. Will Smith ha capito che sarebbe diventato una vera e propria superstar dopo aver ricevuto una telefonata da parte di suo padre durante la quale Smith Sr. lo informava di aver appena letto le statistiche al botteghino di Independence Day. Fu quella telefonata alle tre del mattino ad aprire gli occhi del celeberrimo attore statunitense che fino a quel momento era principalmente conosciuto per la sitcom Willy, il principe di Bel-Air. "Quando uscirono i primi incassi al botteghino mio ??padre era a Philadelphia", ha detto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)Day ha trasformatoda grande star a megastar e sembra che suosapesse fin da subito che cosa sarebbeal figlio.ha capito che sarebbe diventato una vera e propria superstar dopo aver ricevuto una telefonata da parte di suodurante la qualeSr. lo informava di aver appena letto le statistiche al botteghino diDay. Fu quella telefonata alle tre del mattino ad aprire gli occhi del celeberrimo attore statunitense che fino a quel momento era principalmente conosciuto per la sitcomy, il principe di Bel-Air. "Quando uscirono i primi incassi al botteghino mio ??era a Philadelphia", ha detto ...

