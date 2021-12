Independence Day: tutto quello che c’è da sapere sul film con Will Smith in onda su Italia1 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il canale Mediaset per la prima serata di lunedì 27 dicembre 2021 punta tutto su di un iconico film dal grande mix tra fantascienza e azione che vede tra gli altri la partecipazione degli amati Will Smith e Jeff Goldblum nei panni dei protagonisti. Nella pellicola del 1996 dal titolo Independence Day il mondo finisce per essere sotto attacco da parte di una specie aliena che mano mano cancella via gli storici monumenti delle città più importanti degli Stati Uniti oltre che ad intere città sparse in tutto il globo, toccherà ad una banda di sopravvissuti di escogitare il modo per fermare la distruzione del nostro pianeta. La trama, il cast e le curiosità del film Independence Day, in onda in prima serata su Italia1 a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il canale Mediaset per la prima serata di lunedì 27 dicembre 2021 puntasu di un iconicodal grande mix tra fantascienza e azione che vede tra gli altri la partecipazione degli amatie Jeff Goldblum nei panni dei protagonisti. Nella pellicola del 1996 dal titoloDay il mondo finisce per essere sotto attacco da parte di una specie aliena che mano mano cancella via gli storici monumenti delle città più importanti degli Stati Uniti oltre che ad intere città sparse inil globo, toccherà ad una banda di sopravvissuti di escogitare il modo per fermare la distruzione del nostro pianeta. La trama, il cast e le curiosità delDay, inin prima serata sua ...

