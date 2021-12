In Italia superata la soglia d’allerta in terapia intensiva: possibile cambio regole per la quarantena (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Italia ha superato il primo livello d’allarme relativo all’occupazione dei posti letto in ospedale: quelli in terapia intensiva sono al 12% (la soglia è il 10%), mentre in area medica si è toccato il limite massimo del 15%. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), effettuato sui dati del 26 dicembre: nove le regioni che hanno già superato entrambi i parametri e che rischiano il passaggio in zona arancione, vale a dire Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Province Autonome di Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto. E mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, annuncia la riduzione a 4 mesi dell’intervallo di attesa per poter ricevere la dose booster, il governo sta ragionando su una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ha superato il primo livello d’allarme relativo all’occupazione dei posti letto in ospedale: quelli insono al 12% (laè il 10%), mentre in area medica si è toccato il limite massimo del 15%. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), effettuato sui dati del 26 dicembre: nove le regioni che hanno già superato entrambi i parametri e che rischiano il passaggio in zona arancione, vale a dire Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Province Autonome di Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto. E mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, annuncia la riduzione a 4 mesi dell’intervallo di attesa per poter ricevere la dose booster, il governo sta ragionando su una ...

